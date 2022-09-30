الدكتور عادل زين رئيسا لجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

أسوان- صلاح المسن

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بندب الدكتور عادل زين الدين محمد قائما بأعمال رئيس جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية بمدينة الأقصر بداية من 1 أكتوبر المقبل 2022 حرصا علي فاعلية العمل بالجامعة .

جاء ذلك من خلال بيان صحفى لجامعة أسوان، وأشار البيان إلي أن الدكتور عادل زين الدين محمد، كان يشغل منصب عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان خلال الفترة الماضية وتولي العديد من المناصب الإدارية بجامعة أسوان.

وحصل الدكتور عادل زين علي بكالوريوس هندسة القوي الكهربية في عام 1995 ثم عمل معيدا في كلية الهندسة ثم حصل علي درجة الماجستير في الهندسة ثم حصل علي درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربية في عام 2005، ولديه أكثر من 50 بحثا، كمل شغل منصب رئيس قسم هندسة الجهد الفائق ثم وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيلا لشئون التعليم والطلاب ثم عميدا لكلية هندسة الطاقة وتقلد أيضا العديد من المناصب الادارية بالجامعة وحاز علي العديد من الجوائز العلمية.