الداخلية تضبط 1619 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1619) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (14 طن "دقيق أبيض، مكرونة"- 137910 "عبوة سجائر") وكذا (445) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (49٫115 طن "دقيق أبيض – خل طعام – سكر – أرز – زيت – مسلى- لحوم- شيكولاتة - أعلاف" –2028 عبوة "عصائر"– 38919 عبوة سجائر- 4,700 طن أسمنت)، وكذا (723) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق مدعم "تصرف" – 130 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 150 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 60 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 52 قضية توقف عن الإنتاج – 307 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (34٫210 طن دقيق بلدى مدعم – 584 بطاقة تموينية ذكية)، وكذا ضبط (34) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4٫169 طن "سكر – زيت" مدعمة – 75745 لتر مواد بترولية – 7650 إسطوانة بوتاجاز)، بحجم مضبوطات بلغت (116٫194 طن – 75745 لتر مواد بترولية – 7650 إسطوانة بوتاجاز– 176829 عبوة سجائر – 2028 عبوة عصائر– 584 بطاقة تموينية ذكية)، كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى كمية قدرها (25٫7 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر.

وتمكنت الجهود من ضبط (9٫12 طن "مسلى") معبأ داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (8 أطنان "مكرونة") معبأ داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (74500 لتر "سولار – بنزين") قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز– بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى عدد (7200 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم مدعم) ببيعها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الشرقية) لتجميعه كمية قدرها (443 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصى، وتصرفه فى كمية قدرها (250 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (24) قضية بمضبوطات بلغت (213٫505 طن "أرز شعير"- 7 طن "أرز أبيض").

كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكيًا بنطاق مديرية أمن (أسوان)، عن ضبط (102) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (22٫282 طن – 35470 عبوة – 136 قطعة).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (573 قطعة "104 قطعة صوتية – 88 قطعة ضوئية – 381 قطعة ملصق") وضبط (4,2 طن "لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (3 طن "كبدة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وضبط (5 طن "حلوى المولد - سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الحلويات) بمحافظة سوهاج.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر"، عن ضبط (24) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (182031 عبوة "سجائر- معسل" مختلفة الأنواع- 3100 قطعة دفتر أوراق لف سجائر "بفرة")، منهم قضية حجب وإحتكار بعدد (137910 عبوة سجائر).