الداخلية تضبط المتهم بسب سيدة فى عين شمس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى" تيك توك" متضمنًا إستغاثة إحدى السيدات لتتضررها من قائد إحدى السيارات "محدد" بالتعرض المستمر لها وتهديدها بالقتل.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو المشار إليه وبإستدعائها قررت تضررها من (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والإهانة لسابقة وجود خلافات بينها وبين نجله، قامت على إثرها بالإستعانة بالمارة وتعدوا عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار اليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.