الداخلية تحبط تهريب مخدرات بقيمة 112 مليون جنيه فى السويس.. صور

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية فى إحباط محاولة نقل وتهريب 15 ألف طربة لمخدر الحشيش و2 طن لمخدر البانجو و200 كيلو جرام لمخدر الهيدرو تقدر قيمتها المالية بـ112مليون جنيه، بمحافظة السويس، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها..

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية ، مقيم بالإسماعيلية) تخصص نشاطه الإجرامى فى نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية مستخدماً سيارة نقل "محددة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة الجناين بالسويس ، وبحوزته (15 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫500 طن – 780 لفافة لمخدر البانجو وزنت 2 طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول)..وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، وإستخدامه للسيارة المشار إليها فى النقل والتهريب.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (112٫000٫000 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.