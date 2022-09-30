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الحكومة: لم يتم تحديد موعد لإصدار عملة فئة "2 جنيه" والتصميم المتداول مفبرك

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 01:12 م
الحكومة: لم يتم تحديد موعد لإصدار عملة فئة "2 جنيه" والتصميم المتداول مفبرك وزارة المالية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من تصميماً للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل.
 
وشددت على أنه لم يتم تحديد أي موعد لإصدار العملة الجديدة فئة الـ 2 جنيه، مُوضحةً أنه لم يتم عرض أي تصميمات للعملة الجديدة فئة "2جنيه" حتى الآن داخل مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" للمفاضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب، وأن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الوزارة، مُؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمي فور الانتهاء من تصميمها.
 
الشائعة
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