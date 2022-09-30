الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. إنفوجراف

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى30 سبتمبر2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة استرازينيكا، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بغرض استخدامها في إقامة المستشفى الميداني المصغر في نطاق المؤتمر، وذلك ضمن إجراءات خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، فضلاً عن الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة في نطاق الجامعات الحكومية وهي جامعات: الإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وبنها، وبني سويف الأهلية، وكذلك كل من الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة سنجور من المشروعات القومية، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة لتدبير احتياجات الوزارة ومديريات الصحة من مبيدات يرقات البعوض خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة الحشرات وتوفير المبيدات اللازمة لخفض الكثافة الحشرية، كما تمت الموافقة على السماح لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات لشراء 14 عمارة سكنية بإجمالي 560 وحدة سكنية بمدينة الشروق؛ وذلك لاستخدامها كسكن بديل للعشوائيات، وكذلك تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 26/9/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 27 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية/ أبو قير، ويتمثل المشروع في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير؛ من أجل تحويله إلى مترو.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي، وذلك بحضور وزير النقل، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ووكيل مساعد نظم الدفع بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتطبيق استراتيجية متكاملة تتضمن مخططاً عاماً لإنشاء "المراين" والمراسي الدولية على مختلف سواحل الجمهورية، وذلك بحضور وزيري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس قطاع النقل البحري، فضلاً عن اجتماع لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها في البورصة، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومساعد أول وزير المالية، ومسئولي هذه الشركات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر"، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والتخطيط، والإسكان، والزراعة، والموارد المائية والري، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي، ومدير مشروع "مستقبل مصر".

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً وفقاً للتقرير، اجتماعاَ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "شق الثعبان"، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبيئة، والإسكان، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات ، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي مثل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة، وأجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف بعقده رئيس الجمهورية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار.

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل عقد المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل، والإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP2، إلى جانب الاجتماع الأول لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات"، حيث أكد أن رئيس الجمهورية وجه بإيلاء تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى وتوطينها وتعميق المكون المحلي بها، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن اجتماع لمتابعة مستجدات مبادرة رد الأعباء التصديرية، وذلك بحصور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الوزارتين، وكذلك اجتماع لبحث سبل تحفيز استثمارات المصريين في الخارج، بحضور وزراء المالية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مصلحة الجمارك .

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام سيادته بجولة بالمتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات سير الأعمال به، حيث أكد أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من هذا الصرح العملاق الذي يضم كنوز الحضارة المصرية ويترقب العالم والمصريون افتتاحه، وذلك برفقة وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، ومحافظ الجيزة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى متابعة تفاصيل الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير محيط المتحف المصري الكبير، حيث حرص على تفقد سير الأعمال بأعمال ترميم مراكب الشمس، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين وزارات المالية، والبيئة، والتنمية المحلية، ومحافظة جنوب سيناء، وكذا توقيع عقد اتفاق ثلاثي بين كل من محافظة جنوب سيناء وتحالف شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، وشركة (بيئة مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)؛ وذلك من أجل تنفيذ خدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ، فضلاً عن استعراض أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي يوم 22 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "الإسكان الاجتماعي الأخضر في مِصر يدعم جهود التصدي للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين"، حيث أكد البنك التزامه من خلال نظام الهرم الأخضر بالاستمرار في دعم مساعي مصر الطموحة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية.

كما استعرض سيادته تقريرا أعدّته وزيرة الثقافة، حول مشاركة الوزارة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات: القليوبية، والجيزة، وأسيوط، والشرقية، والأقصر، وذلك خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 24 سبتمبر 2022، كذلك تفقد أعمال تطوير مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، حيث أكد أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية للتسهيل على المواطنين وتحسين بيئة التقاضي، وذلك برفقة وزيري العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء بعض المحاكم.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء سيادته مع وزير السياحة والآثار، ونائب الوزير لشئون السياحة، ومساعد الوزير للشئون الفنية، حيث تم بحث عدد من ملفات عمل الوزارة مثل الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة، وجهود الإدارة العامة للآثار المستردة في استرداد العديد من القطع الأثرية، بجانب لقاء مع سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، حيث رحب بعقد منتدى أعمال مصري – قطري في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.