وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور - في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية - إن قوات الجيش سيطرت على 9 قرى واقعة في مناطق (البصرة، سابيو، بغداد، بلد الكريم، بلد دوس، أليفو، موريالي، دانيجا بالو، وبولا زانشولي) على ضفاف نهر شبيلي بمحافظتي شبيلي السفلى والوسطى.. مشيرا إلى أنه لم تكن هناك مقاومة من قبل الإرهابيين خلال العملية.

وأوضح أن منطقة "بصرة" كانت قاعدة كبيرة لميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنطلق منها مؤامرات الإرهابيين ضد الشعب الصومالي.