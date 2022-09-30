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الجيش الإسرائيلى يقتحم مدرسة فى الخليل

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:00 ص
الجيش الإسرائيلى يقتحم مدرسة فى الخليل قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتدى على مواطن فلسطينى
وكالات

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أصيب عدد من المعلمين والطلبة الفلسطينيين، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، مدرسة في المنطقة الجنوبية من الخليل.

وذكر مدير عام تربية الخليل، عاطف الجمل، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة، وداهمت الغرف الصفية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة.

وأضاف أن القوات اعتدت بالضرب على الهيئة التدريسة والطلبة، ورشت على بعضهم غاز الفلفل، بعد أن حاولوا منع الجنود من اقتحام المدرسة، ما أدى إلى إصابة المعلم إيهاب الرجبي برضوض في اليد، كما احتجزت طالبين وأطلقت سراحهما لاحقا.

وفي وقت سابق، توفي طفل فلسطيني، يدعى ريان ياسر علي سليمان، ويبلغ من العمر 7 أعوام، في بلدة تقوع بشرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بعد مطاردة قوات الجيش الإسرائيلي طلاب مدرسة، عقب مواجهات شهدتها البلدة.


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