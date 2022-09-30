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التحقيقات تكشف تفاصيل ضبط مهندس وموظفة بحى مصر الجديدة بتهمة تفاضى رشوة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:22 م
التحقيقات تكشف تفاصيل ضبط مهندس وموظفة بحى مصر الجديدة بتهمة تفاضى رشوة حبس -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة ضبط مهندس وموظفة بحى مصر الجديدة بتهمة تقاضى رشوة، حيث تبين أن المتهمة الثانية اتفقت مع أحد الأشخاص تقدم إلى الحى لاستخراج رخصة محل تجارى "سوبر ماركت" على تقاضيها مبلغ مالى على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج الرخصة الخاصة بنشاطه التجارى.

 

وتبين من التحقيقات أيضا، أن المتهمة الثانية اتفقت مع المتهم الأول "مهندس" على تقاضى مبلغ مالى من الشخص مقدم الرشوة، وذلك نظير إنهاء الأوراق المطلوبة بخصوص نشاطه التجارى، إلا أن أحد الأشخاص علم بالواقعة فقام بإبلاغ الجهات المختصة، وتم مراقبة المتهمين وضبطهما أثناء تلقيهما مبلغ الرشوة.

 

وكانت النيابة أمرت بحبس مهندس تنظيم بحي مصر الجديدة وموظفة، على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تلقيهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل تسهيل إصدار تراخيص محلات بذات المنطقة.

 

وكانت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القت القبض علي المتهمين، حيث تبين أن المتهمين يتقاضون مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات بمبالغ مالية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.


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