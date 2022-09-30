التحفظ على قائد السيارة فى واقعة حادث اصطدام قطار وإصابة 5 أشخاص بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز فاقوس بالشرقية على شاب تحت تصرف جهات التحقيق، وذلك فى مستشفى فاقوس المركزى حيث يتلقى العلاج جراء وقوع حادث اصطدام قطار بسيارة ملاكى يقودها أمام مزلقان الغزالى فى فاقوس، ما أسفر عن إصابته ووالده وزوجة والده وزوجته وزوجة شقيقه.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى أمام مزلقان الغزالى مدخل فاقوس.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبدالعزيز أحمد محمد، 33 سنة، ووالده أحمد محمد أحمد، 80 سنة، بجرح قطعى بالجبهة بطول 7 سنتيمتر واشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجة والده حنان السيد عبدالقادر، 60 سنة، بجرح قطعى فى الجبهة بطول 5 سنتيمترات واشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجته أسماء ريان محمد، 30 سنة، بسحجات وكدمات، وزوجة شقيقه رشا عمر مصطفى، 38 سنة، بسحجات وكدمات، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الأول تحت تصرف جهات التحقيق.