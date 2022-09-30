اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحفظ على قائد السيارة فى واقعة حادث اصطدام قطار وإصابة 5 أشخاص بالشرقية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 06:38 م
التحفظ على قائد السيارة فى واقعة حادث اصطدام قطار وإصابة 5 أشخاص بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز فاقوس بالشرقية على شاب تحت تصرف جهات التحقيق، وذلك فى مستشفى فاقوس المركزى حيث يتلقى العلاج جراء وقوع حادث اصطدام قطار بسيارة ملاكى يقودها أمام مزلقان الغزالى فى فاقوس، ما أسفر عن إصابته ووالده وزوجة والده وزوجته وزوجة شقيقه.

 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى أمام مزلقان الغزالى مدخل فاقوس.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبدالعزيز أحمد محمد، 33 سنة، ووالده أحمد محمد أحمد، 80 سنة، بجرح قطعى بالجبهة بطول 7 سنتيمتر واشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجة والده حنان السيد عبدالقادر، 60 سنة، بجرح قطعى فى الجبهة بطول 5 سنتيمترات واشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجته أسماء ريان محمد، 30 سنة، بسحجات وكدمات، وزوجة شقيقه رشا عمر مصطفى، 38 سنة، بسحجات وكدمات، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الأول تحت تصرف جهات التحقيق.


الشرقية

حادث قطار فاقوس

مزلقان الغزالي



الموضوعات المتعلقة

عودة حركة قطارات "القاهرة - الإسكندرية" بعد رفع آثار حادث قطار دمنهور.. فيديو وصور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:28 م

السكك الحديدية تدفع بمعدات لرفع آثار حادث قطار مطروح

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:13 ص

السكك الحديدية تستعين بأوناش عملاقة لإزالة آثار حادث قطار دمنهور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:03 ص

وفاة الضحية الرابعة بحادث قطار الصالحية فى الشرقية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:40 م

تجديد حبس قائد ميكروباص الشرقية فى واقعة حادث القطار 15 يوما على ذمة التحقيقات

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة