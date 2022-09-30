الإسكان: إنشاء وحدات سكن اجتماعى ومدارس بالعلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة ميدانية موسعة لوفد من طلاب إحدى الجامعات إلى مدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على مراحل تطور المدينة، وعدد من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، حيث كان فى استقبالهم، الدكتورة مروة سيبويه، المستشار الفنى لوزارة الإسكان - مسئول وحدة الدعم الفني، والمهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ومسئولو الجهاز.

وبدأت زيارة وفد الطلاب إلى مدينة العلمين الجديدة، بتلقي شرح تفصيلي من مسئولى الوزارة عن المخطط العام للمدينة، متضمنًا عرضا عن مختلف المشروعات التنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، ومراحل تطورها، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن المدينة منذ نشأتها وأهم معالمها ونسب الإنجاز بها.

وأكدت الدكتورة مروة سيبويه، على أن استراتيجية الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مدينة مستدامة، تتمتع بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وكذا مختلف الخدمات مما يجعل المدينة صالحة للسكن والإقامة طوال العام، نظراً لما يتوافر بها من أنشطة سياحية، وتجارية، وتعليمية، وصناعية، وخدمات على أعلى مستوى.



وفد طلاب يزور مدينة العلمين الجديدة

كما تم تلقي عدد من تساؤلات واستفسارات الطلاب والرد عليها من مسئولى وزارة الإسكان، والتي جاءت معظهما حول الشائعات التي تتردد على ألسنة البعض أن مدينة العلمين الجديدة يتم تنفيذها لغير المصريين أو لفئة معينة من الشعب المصري، حيث تم التأكيد على ان المدينة متوافر بها جميع أنواع الإسكان الأخرى للمصريين، مثل الإسكان الاجتماعي والمتميز وسكن مصر، والخدمات الأساسية مثل مدرسة تعليم أساسى وحضانة ومسجد وملاعب، وجامعة أهلية، وفرع للأكاديمية البحرية.

كما شهدث مداخلات واستفسارات الطلاب، إشادات وثناء وفخر وإعجاب بما شاهدوه بالعرض والفيلم التسجيلي ومدى الإنجاز الذي وصلت إليه المدينة، بعدما كانت في الماضي منطقة ألغام.

ثم انتقل الوفد الطلابي، للقيام بجولة ميدانية لتفقد أهم معالم مدينة العلمين الجديدة، حيث شملت جولتهم، تفقد منطقة عمارات الداون تاون، وأهم معالم المدينة التراثية، والممشى السياحى، ومنطقة الأبراج، والمنطقة الترفيهية، وقدمت الدكتورة مروة سيبويه، والمهندس محمد خليل، خلال الجولة بمواقع العمل شرحا وافيا عن المناطق التي تم تفقدها وفرص العمل التى توفيرها وأهم ما تتميز به المدينة، وما بدأ تشغيله منها، والتوقيتات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات.

وعبر الطلاب، عن إعجابهم الشديد، وانبهارهم، بما تنفذه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، من مشروعات تنموية وخدمية فى زمن قياسى وبجودة عالية، بما يحقق جودة الحياة للمصريين، وذلك فى إطار النهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

كما شملت مداخلات الطلاب التأكيد على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية بمصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، خاصة فى صعيد مصر، ومشروعات تطوير العشوائيات سيقضي على ظاهرة هجرة الكوادر المصرية إلى الدول الأخرى للبحث عن فرص عمل، نظرا لما تسهم به تلك المشروعات من استثمارات وما توفره من فرص عمل مناسبة بمصر، وكذا المساهمة في تشجيع الطلاب بمختلف الجامعات على التفوق الدراسي ومواكبة التطور والمنافسة بسوق العمل، بجانب إتاحة مزيد من الفرص أمام المستثمرين وجذب الاستثمارات إلى مصر.

وفي نهاية الجولة أبدى الطلاب رغبتهم في تكرار مثل تلك الزيارات إلى المدن والمشروعات الأخرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأثنوا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.