اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأوقاف" تفتتح اليوم 26 مسجدا فى 11 محافظة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:30 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 26 مسجدا فى 11 محافظة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 26 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 214 مسجدًا، منها 177 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و37 مسجدًا صيانة.
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها: 
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف
1. العلم والإيمان – الحيبة –الفنت الفشن 
2. الرحمة – صفط الخرسا – الفشن 
3. بلال بن رباح – قلها –هناسيا
مديرية أوقاف البحيرة
4. النور – قرية عشم الله – العمرية - دمنهور
5. عمر بن الخطاب – كوم حفص - دمنهور
6. الليثى – عزبة الليثى - العمرية – دمنهور
 
مديرية أوقاف المنيا
7. أبو عقيلة – نجع أبو عقيلة – زاوية برمشا - العدوة 
8. أبو غرير الغربى – منسافيس – أبو قرقاص
 
مديرية أوقاف الدقهلية
9. الرحمة – جاليا الكبرى - الستاموني
10. بيبرس- الربيعة - دكرنس
11. النور – كوم النور – ميت غمر
مديرية أوقاف القليوبية
12. الشهيد على الشريف – شبرا شهاب – القناطر الخيرية 
مديرية أوقاف الجيزة
13. زيدان – قرية الجملة – العياط 
14. الهادى – قرية بهرمس – منشأة القناطر
 
ثانيًا: مساجد الصيانة: 
 
مديرية أوقاف قنا
1. الإخلاص البحري- الكوم الاحمر-فرشوط
2. أبو بكر الصديق الشوينة-الجبلاو -قنا
3. العتيق - كوم البيجا- فرشوط
4. الديرى - القبيبة - فرشوط
مديرية أوقاف أسيوط
5. عباد الرحمن الوسطى - الفتح
6. الدعوة الإسلامية – جرف سرحان -ديروط
مديرية أوقاف البحيرة 
7. عبد الله الجيار – عزبة عبد الله الجيار – الطود – كوم حمادة 
8. عكاشة – كوم البركة – كفر الدوار 
9. الإخلاص – المساعدين – كفر الدوار
مديرية أوقاف الفيوم
10. العراقى – ترسا – مركز سنورس 
مديرية أوقاف الشرقية
11. التوحيد – منشأة سعيد الاسدية – أبو حماد
مديرية أوقاف سوهاج
12. الشهيد رشوان الزهرى – شطورة – طهطا

مساجد جديدة

الأوقاف

اخبار الأوقاف

اخبار مصر

اخبار مصرية

الأوقاف اون لاين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:40 م

وزير الأوقاف يعلن توصيات مؤتمر "الاجتهاد ضرروة العصر".. تجريم الفتوى من غير المتخصصين أبرزها

الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:29 م

وزير الأوقاف يبحث مع نظيره الأردنى التعاون المشترك بين الوزارتين

الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:32 م

وزير الأوقاف الفلسطينى: مصر تلعب دورا كبيرا فى خدمة قضايا الإسلام والمسلمين

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:51 ص

وزير الأوقاف يعلن توصيات مؤتمر الاجتهاد ضرورة العصر بحضور 200 وزير ومفتٍ اليوم

الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة