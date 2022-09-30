"الأوقاف" تفتتح اليوم 26 مسجدا فى 11 محافظة

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 26 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 214 مسجدًا، منها 177 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و37 مسجدًا صيانة.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف
1. العلم والإيمان – الحيبة –الفنت الفشن
2. الرحمة – صفط الخرسا – الفشن
3. بلال بن رباح – قلها –هناسيا
مديرية أوقاف البحيرة
4. النور – قرية عشم الله – العمرية - دمنهور
5. عمر بن الخطاب – كوم حفص - دمنهور
6. الليثى – عزبة الليثى - العمرية – دمنهور
مديرية أوقاف المنيا
7. أبو عقيلة – نجع أبو عقيلة – زاوية برمشا - العدوة
8. أبو غرير الغربى – منسافيس – أبو قرقاص
مديرية أوقاف الدقهلية
9. الرحمة – جاليا الكبرى - الستاموني
10. بيبرس- الربيعة - دكرنس
11. النور – كوم النور – ميت غمر
مديرية أوقاف القليوبية
12. الشهيد على الشريف – شبرا شهاب – القناطر الخيرية
مديرية أوقاف الجيزة
13. زيدان – قرية الجملة – العياط
14. الهادى – قرية بهرمس – منشأة القناطر
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. الإخلاص البحري- الكوم الاحمر-فرشوط
2. أبو بكر الصديق الشوينة-الجبلاو -قنا
3. العتيق - كوم البيجا- فرشوط
4. الديرى - القبيبة - فرشوط
مديرية أوقاف أسيوط
5. عباد الرحمن الوسطى - الفتح
6. الدعوة الإسلامية – جرف سرحان -ديروط
مديرية أوقاف البحيرة
7. عبد الله الجيار – عزبة عبد الله الجيار – الطود – كوم حمادة
8. عكاشة – كوم البركة – كفر الدوار
9. الإخلاص – المساعدين – كفر الدوار
مديرية أوقاف الفيوم
10. العراقى – ترسا – مركز سنورس
مديرية أوقاف الشرقية
11. التوحيد – منشأة سعيد الاسدية – أبو حماد
مديرية أوقاف سوهاج
12. الشهيد رشوان الزهرى – شطورة – طهطا
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