الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوسائل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشرقية، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.