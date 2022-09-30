ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة بالبورصة بنسبة 30.75% خلال الربع الثالث من 2020

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2022، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 30.75% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة- وهو أعلى مستوى منذ عامين- وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 25.14% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 7.35% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 66.2 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثالث من عام 2022، ليغلق عند مستوى 688.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 356.3 مليار جنيه إلى 431 مليار جنيه، بنسبة نمو 21%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 131.1 مليار جنيه بنسبة نمو 20%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 465.6 مليار جنيه إلى 562.1 مليار جنيه بنسبة نمو 20.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.8%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 232.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، في حين بلغت كمية التداول نحو 40.3 مليار ورقة منفذة على 2.9 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 190.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 21.8 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون عملية خلال الربع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 243.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 568.6 مليون ورقة منفذة على 23.6 ألف عملية خلال الربع الثالث من عام 2022، واستحوذت الأسهم على 41.32% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.68%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 57.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 8.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 26.9 مليار جنيه، بحجم تداول 23 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.3 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 84.8 مليار جنيه بحجم تداول 31.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.3 مليون عملية.