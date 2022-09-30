ابتعد عن السكر واعرف بدائله الصحية

كتبت فاطمة ياسر

نشرت وكالة “نوفوستي” أبرز وأهم البدائل الصحية للسكر، لأن السكر معروف أنه السم الأبيض الذي يشكل خطرا كبيرا علي الصحة العامة، ولذا كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، عن أفضل بدائل السكر.

وأوضحت اخصائية الغدد الصماء أن أفضل الحيل لاستبدال السكر هو نبات ستيفيا السكري، حيث إن مستوى حلاوة مستخلص هذا النبات أعلى من السكر التقليدي ولا يحتوي على سعرات حرارية، ولذا تناوله يعد صحيا ومفيدا لصحتك بشكل عام، وفي نفس الوقت يحميك من التعرض لمضاعفات المرتبطة بالسكر الأبيض.

وأشارت أخصائية الغدد، أن نبات ستيفيا يساهم في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الجسم، وعلاوة على ذلك يقاوم الحرارة ولا يتحلل خلال عملية الطهي، و المشكلة في هذا النبات ترجع إلي العثور على هذا النبات، وعند تخميره نحصل على سائل بطعم خاص، ويباع مستخلص نبات الستيفيا في السوبرماركت، ولكن يجب البحث عن الأنقى من بينها، لأن بعضها يحتوي على مواد صناعية محلية بديلة للسكر مثل الفركتوز وغيره، كما يمكن استخدام نبات الستيفيا في تحضير مختلف انواع الحلويات بما فيها التورت وغيره.