"إيان" أحدث مثال.. كيف زاد تغير المناخ من قوة الأعاصير فى السنوات الأخيرة؟

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إنه مع اقتراب الإعصار إيان من ولاية فلوريدا خلال الأيام الماضية، فعل ما فعلته ست عواصف أخرى خلال السنوات الست الماضية مع اقترابها من الولايات المتحدة، وهو أنه اشتد بسرعة.

وهناك عدد من العوامل التى تساعد فى تفسير هذا التحول، من بينها ارتفاع درجة حرارة المياه بسبب التغير المناخى، والتى تمنح الأعاصير مزيدا من الطاقة لإطلاقها من خلال الرياح والأمواج العاتية. ويعتقد علماء المناخ أن الحركة البطيئة للعواصف مثل إيان تبع أيضا من ظاهرة الاحتباس الحرارى، مما يمنحها فرصة أكبر للقوة الوتدمير طالما أن الظروف اليومية تظل خصبة لذلك.

فمنذ عام 2007، ضرب السواحل الأمريكية عددا غير مسبوق من العواصف التى صنفت فى الفئة الرابعة أو أعلى، وهى هارفى وإرما وماريا ومايكل ولورا وإيدا والآن إيان. وكلها تصنف كأحداث تكثيف سريع، عندما تزداد سرعة رياح العاصفة بمقدار 35 ميل فى الساعة الأقل خلال 24 ساعة.

هذا النوع من العواصف زاد عددا فى العقود الأخيرة. فمن بين 20 إعصار خلال الموسيمين الماضيين فى حوض المحيط الأطلنطى، كان 16 من بينها قد شهد تكثيفا سريعا فى سرعة الرياح.

وقال كاريث بالاجورو، عالم المناخ فى المختبر الوطنى الأمريكى شمال غرب المحيط الهادئ، إنه فى المنطقة القريبة من الساحل على وجه الخصوص، حيث كان الغعصار قبل وصوله إلى اليابس مباشرة، ما نشهده هو أن معدلات تكثيف الإعصار تتصاعد، وهو أمر محبط بعض الشىئ.

وكان الإعصار إيان أحدث مثال تضاعفت فيه سرعة الريح تقريبا خلال مدة 24 ساعة، لتنتقل من إعصار منخفض المستوى برياح تبلغ 75 ميلا فى الساعة يوم الاثنين، إلى عاصفة من الفئة الثالثة برياح قوتها 125 ميلا فى الساعة الثلاثاء، ثم زادت الرياح بشكل أسرع الأربعاء مع اقترابه من فلوريدا لتصل إلى 155 ميلا فى الساعة.