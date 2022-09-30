إنجاز 80% من أعمال تغطية ترعة المريوطية بين شارعى الهرم والملك فيصل.. فيديو

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الهرم مروراً بشارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال من تغطية وتأهيل لجسم الترعة لإنشاء ممشى حضاري وموقف سرفيس ومواقع خدمية أسوة بما تم تنفيذه بممشي المريوطية السياحي بقطاع الهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق.





وشملت جولة المحافظ تفقد مسار الأعمال فى المنطقة الواقعة بين شارعى الهرم والملك فيصل، حيث أكد المحافظ على تقدم نسب التنفيذ وانتهاء 80% من أعمال التغطية لمسار الترعة فى ذلك القطاع والجارى العمل به على مدار الـ24 ساعة للانتهاء من الأعمال بالكامل إلى جانب رصف الطبقة الرابطة للطريق وإزالة التعديات والبروز للمنشأت والمحال التجارية على خط التنظيم.

وشدد محافظ الجيزة على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لخروج المشروع إلى النور وتغيير الشكل الحضاري للقطاع بالكامل.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بقطاع المريوطية، بدءاً من شارع الملك فيصل وحتى مطلع الطريق الدائرى والجارى تنفيذ الأعمال الخرسانية به، حيث كلف المحافظ بالإسراع من وتيرة الأعمال وضرورة أن تتم كافة مراحل العمل بالتوازى بكافة القطاعات للبدء فى القطاعات الجديدة بمسار الترعة.

شملت جولة محافظ الجيزة، متابعة أعمال التطوير بطريق المنصورية نطاق حى الهرم ومركز ممدينة كرداسة، إلى جانب أعمال التأهيل والتبطين ورفع كفاءة ترعة المنصورية، بداية من منطقة كفر غطاطى بالهرم ومنطقة أبو رواش بكرداسة، مشدداً على ضرورة التشديد على الشركة المنفذة بتكثيف العمالة لإنجاز مراحل العمل المتبقية.

رافق المحافظ، خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وحسن موافى رئيس حى الهرم، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية، ومحمد جمال مدير إدارة التسويق بالمحافظة.