اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال متوسط على مصيف بلطيم فى آخر جمعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:22 م
إقبال متوسط على مصيف بلطيم فى آخر جمعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.. صور شاطئ بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت شواطئ مصيف بلطيم الستة بمحافظة كفر الشيخ إقبالا متوسطا من المواطنين راغبى رحلة اليوم الواحد في آخر جمعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ غداً السبت في 255 مدرسة، في حين تبدأ الدراسة فى بقية المدارس يوم الأحد، وعددها 2241 مدرسة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة أعمال تجهيز وصيانة الحدائق العامة، والتي شملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي، إضافة لحملات تنظيف وتسليك صفايات المطر بمنطقة الزهراء وسيتم المرور بباقي مناطق المدينة ،استعداداً لاستقبال موسم الشتاء القادم والتأكد من جاهزية صفايات الأمطار ومشروع الصرف الصحي لكسح المياه الناتجة عن الأمطار خلال موسم الشتاء .

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وكذا نظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات علىالشاطئ ، موجهاً استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولا بأول خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية .

 

اعمال النظافة بمصيف بلطيم
اعمال النظافة بمصيف بلطيم

اقبال متوسط عل مصيف بلطيم
اقبال متوسط عل مصيف بلطيم

تسلليك صفايات الامطار
تسلليك صفايات الامطار

تسليك صفايات الامطار بمصيف بلطيم
تسليك صفايات الامطار بمصيف بلطيم

تهذيب الاشجار
تهذيب الاشجار

جانب من الاقبال المتوسط
جانب من الاقبال المتوسط

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

جانب من التواجد بمصيف بلطيم
جانب من التواجد بمصيف بلطيم

جانب من تواجد المصطافين
جانب من تواجد المصطافين

شاطء الامل
شاطء الامل

شاطء النرجس
شاطء النرجس

كنس الشوارع
كنس الشوارع

 


كفر الشيخ

مصيف بلطيم

شواطئ

موسم الشتاء

صفايات الأمطار

رفع المخلفات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة