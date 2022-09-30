إقبال متوسط على مصيف بلطيم فى آخر جمعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.. صور

شهدت شواطئ مصيف بلطيم الستة بمحافظة كفر الشيخ إقبالا متوسطا من المواطنين راغبى رحلة اليوم الواحد في آخر جمعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ غداً السبت في 255 مدرسة، في حين تبدأ الدراسة فى بقية المدارس يوم الأحد، وعددها 2241 مدرسة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة أعمال تجهيز وصيانة الحدائق العامة، والتي شملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي، إضافة لحملات تنظيف وتسليك صفايات المطر بمنطقة الزهراء وسيتم المرور بباقي مناطق المدينة ،استعداداً لاستقبال موسم الشتاء القادم والتأكد من جاهزية صفايات الأمطار ومشروع الصرف الصحي لكسح المياه الناتجة عن الأمطار خلال موسم الشتاء .

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وكذا نظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات علىالشاطئ ، موجهاً استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولا بأول خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية .



اعمال النظافة بمصيف بلطيم



اقبال متوسط عل مصيف بلطيم



تسلليك صفايات الامطار



تسليك صفايات الامطار بمصيف بلطيم



تهذيب الاشجار



جانب من الاقبال المتوسط



جانب من الاقبال



جانب من التواجد بمصيف بلطيم



جانب من تواجد المصطافين



شاطء الامل



شاطء النرجس