إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على طريق الداخلة الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام بين سيارتين ملاكى على طريق الداخلة الراشدة.

وتبين تصادم سيارتي ملاكي بجوار مدخل قرية " الراشدة" بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من أحمد أمين فوزي، 16 سنة ، ومحمد أمين فوزى 15 سنة، ونرمين محمد فوزى 19 سنة، وجنى حازم فوزي7 سنة، وأمنية عصمت محمد 30 سنة، وحازم فوزي حسين، 14 سنة، ونورهان محمد فوزي11 سنة، ومريم محمد فوزى 10 سنوات، وسيد مصطفى مدنى 50 سنة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، كما أن المصابين بحالة صحية مستقرة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.