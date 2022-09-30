إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق المحمودية بالبحيرة

البحيرة-فريق المحافظات

أصيب منذ قليل 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بطريق المحمودية بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى دمنهور 8 أشخاص مصابين بكسور وكدمات إثر تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية "تروسيكل" بطريق "دمنهور - المحمودية " بالقرب من كوبرى عاشور.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.