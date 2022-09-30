اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:48 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم توك توك بسيارة ربع نقل، بشارع البحر عزبة المعمل، بالقنطرة البيضاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

 

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إشارة بوقوع حادث تصادم بعزبة المعمل بالقنطرة البيضاء، بين توك توك وسيارة ربع، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

 

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من ضياء سمير صلاح، 20سنة، بجروح متفرقة وسحجات، وإبراهيم إبراهيم كامل، 42 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، وولاء هاني عبدالرحمن، 30 سنة، باشتباه مابعد الإرتجاج، وهانم عبد الرحمن محمد، 32 سنة، باشتباه مابعد الإرتجاج، وتجر لهم الاسعافات اللازمة بالمستشفى العام.


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