إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربى عند مدخل ابو صير.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 14 شخصا وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.











