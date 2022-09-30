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إصابة شخصين في مشاجرة بأوسيم بسبب خلافات سابقة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:52 م
إصابة شخصين في مشاجرة بأوسيم بسبب خلافات سابقة مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص في أوسيم، بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن إصابة اثنين من المتشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تشاجر 5 أشخاص بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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