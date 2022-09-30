إصابة شخصين فى مشاجرة بالشوم والعصى بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شخصان إثر مشاجرة نشبت بينهما وآخرين فى قرية ملاحية سعيد جعفر التابعة دائرة مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، ونقلا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدى رئيس المباحث الجنائية يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص استخدموا خلالها الشوم والعصى بقرية ملاحية سعيد جعفر، مما أسفر عن إصابة شخصين.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى "ت.ر ت" 27 عامًا، مصابًا بجرح قطعى بالرأس، "ع. ت. ع" 61 عامًا، مصابًا بجراح بالذراع الأيمن، جارى اسعافهم وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.



تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.