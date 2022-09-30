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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأخشاب بالطريق الصحراوى بإسنا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:09 م
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأخشاب بالطريق الصحراوى بإسنا إسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بأخشاب على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 2 من ركابها بكدمات وجروح وتم على الفور نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث لإنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأخشاب على الطريق الصحراوى بمدينة إسنا، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "عبد العزيز.ع.م" 45 سنة مقيم فى سوهاج ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات، و"محمد.أ.م" 22 سنة مقيم بسوهاج مصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم على الفور نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى نفس السياق شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، إصابة شاب يبلغ من العمر 27 سنة بكسر فى الرقبة وكدمات بأنحاء جسده، وذلك إثر سقوطه من قطار روسى قادم من القاهرة فى طريقه لأسوان فى المنطقة بين قرية الدير وقرية الحميدات، وتم نقل الشاب المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بإستقبال مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، الشاب محمد أبو الحجاج أحمد على من محافظة قنا باشتباه كسر فى الرقبة وسحجات، إثر سقوطه من قطار 1014 روسى متجه من القاهرة إلى أسوان بين الدير والحميدات، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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