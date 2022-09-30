ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن ستاروخ قوله "حتى الآن، علمنا بوقوع 23 قتيلا و28 جريحا، جميعهم من المدنيين"، مشيرا إلى أن المدنيين كانوا متوجهين إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية في المدينة لرؤية ذويهم، ولتقديم المساعدة.

وفي سياق متصل، تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على مدينة كوبيانسك في شمال شرق البلاد، بعدما دفعت القوات الروسية إلى إخلاء مواقعها على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل.