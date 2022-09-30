وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2338 دبابة و4 آلاف و932 من المركبات المدرعة و1391 من النظم المدفعية و333 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و264 طائرة و225 مروحية وألف و3 طائرات بدون طيار و15 سفينة حربية، فضلا عن 131 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و768 مركبة وخزانات وقود".

وأوضحت الأركان الأوكرانية أن أكثر الخسائر الروسية كانت في كراماتورسوك ودونيتسك.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، بينما ردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.