"أوقاف القليوبية" تفتتح مسجد الشهيد على الشريف بقرية شبرا شهاب بتكلفة 2 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجد الشهيد على الشريف بقرية شبرا شهاب بمركز القناطر، والذى بلغت مساحته الكلية 430 مترا تقريبا، وبلغت التكلفة الإجمالية 2 مليون جنيه، إضافة إلى فرشه بالكامل بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف، يأتي ذلك امتداداً لعملية إحلال وتجديد المساجد بالقليوبية، والعمل الدائم على النهوض بإعمار بيوت الله على كافة الجوانب من ناحية المبنى والمعنى.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الوزارة أدى خطبة الجمعة، والتي تناولت "ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومدى عناية الله تعالى بحبيبه فترة ما قبل البعثة"، فلم يتخلق إلا بالفضائل فكان كاملاً مكملاً وشريفاً مشرفاً وصدقاً مصدقاً وأميناً مؤتمناً، قال تعالى "الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.

وتابع، أنه كان صلى الله عليه وسلم محباً لوطنه حامياً له ومدافعاً عن ترابه كما كان ظاهراً فى اشتراكه "صلى الله عليه وسلم" في حلف الفضول لنصرة المظلوم والوقوف مع الحق، ودعا "أبو السعود" إلى التخلق بأخلاق المصطفى "صلى الله عليه وسلم"، والسير على منهجه واقتفاء أثره فهو أقوى علامات المحبة له "صلى الله عليه وسلم".

هذا وعمت الفرحة أرجاء القرية باستكمال هذا الصرح الديني، والذي أصبح بناية شامخة تليق بقداسة بيوت الله، وسوف تستمر أوقاف القليوبية على عهدها وعلى الوفاء للشعار الذي تبنته في عملها، وهو "خدمة بيوت الله شرف".



جانب من الافتتاح



خلال أداء صلاة الجمعة



خلال خطبة الجمعة



فرحة المواطنين بافتتاح المسجد