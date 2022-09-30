جاء ذلك في الرسالة التي تلقاها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من الأمين العام لمنتدى الهند للوسطية والحوار الدكتور محمد سليم الندوي، والذي أعرب فيها عن عميق شكره للرئيس السيسي على رعايته المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين الذي عقد في القاهرة يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بعنوان "الاجتهاد ضرورة العصر"، مؤكدا أن الرئيس السيسي دشن عهدا جديدا في تاريخ مصر، وجعلها منطلقا عالميا للفكر الوسطي المستنير.