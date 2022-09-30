أمير الكويت يهنئ النواب الجدد بـمجلس الأمة 2022.. ويؤكد: جسدنا الوجه الحضارى للكويت

إيمان حنا

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقيات تهنئة للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022 عبر خلالها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلا الله أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام فى رقيه وتطوره ورفعة شأنه. وفق صحيفة "القبس" .

كما أعرب الأمير عن تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التى شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2022 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات، مشيدا بالدور البارز الذي قامت به وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها طوال الفترة المصاحبة للانتخابات، مشيدا بوعى الكويتيين وحسهم الوطني الذى ظهر جليا بمشاركتهم الفاعلة فى ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، ما جسد الوجه الحضاري للكويت.

وكانت اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 قد أعلنت صباح اليوم الجمعة،فوز المرشحين في الخمس دوائر الانتخابية بواقع عشرة أعضاء لكل دائرة ويمثلون أعضاء المجلس الجديد.