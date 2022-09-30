أسماء 4 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم قطار بسيارة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين في حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى، أمام مزلقان الغزالى مدخل مدينة فاقوس، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى أمام مزلقان الغزالى مدخل فاقوس.



وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من: أحمد محمد أحمد، 80 سنة، بجرح قطعي بالجبهة بطول 7 سنتيمتر واشتباه ما بعد الارتجاج، وحنان السيد عبدالقادر، 60 سنة، بجرح قطعي في الجبهة بطول 5 سنتيمترات واشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء ريان محمد، 30 سنة، بسحجات وكدمات، ورشا عمر مصطفى، 38 سنة، بسحجات وكدمات، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.