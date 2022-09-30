أخلاقنا الجميلة.. إزاى تقوى علاقتك بالناس اللى حواليك وتفضل محبوب؟ إنفوجراف

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، تستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل.
الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.
وفى هذا الانفوجراف نستعرض لكم كيف تقوى علاقتك بالناس المتواجدين حولك وتظل محبوبا من الجميع؟.
اخلاقنا الجميلة
- عامل كل شخص بنفس الأهمية وأظهر امتنانك لخدماتهم خاصة عند تعاملك مع فئة محدودى الدخل من عمال النظافة والندلاء فى المطاعم وغيرهم
- تكلم من قلبك وأظهر مشاعرك الطيبة للآخرين وبادلهم نفس مشاعر الحب والاحترام
- افهم الناس وتفهم ردود أفعالهم قبل الرد لتتجنب حدوث سوء تفاهم بينك وبين أى منهم
- تكوين علاقات جديدة مع أناس جدد واهتم أكثر بمن تحبهم
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