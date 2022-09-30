أخبار مصر.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأحد القادم

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأحد القادم، حيث قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأحد القادم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

اليوم.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم (إنفوجراف)

يبدأ اليوم الجمعة رسميا تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، حيث انتهى العمل بالمواعيد الصيفية أمس الخميس 29 سبتمبر، وفقًا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية الصادر عن وزير التنمية المحلية، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس الأخير في شهر سبتمبر.

"مصر للطيران" تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى.. تبدأ من 5900 جنيه

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام، والتي تنطلق أولى رحلاتها اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2022.

أخلاقنا الجميلة.. إزاى تفضل محبوب وتقوى علاقتك بالناس اللى حواليك؟

الإنسان بطبعه كائن اجتماعى لا يستطيع أن يعيش بمفرده، لذلك يسعى طوال الوقت لتكوين علاقات اجتماعية مع غيره سواء زملائه فى العمل أو جيرانه فى محيط سكنه، وحتى يحافظ على هذه العلاقات ويقويها، يجب عليه اتباع بعض النصائح التى تساعده على أن يظل محبوباً بين الناس، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "finixpost".

أول أسبوع دراسة حار جدا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشرقية ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

إنقاذ شقيقين مسنين بعد تحطم طائرتهما الصغيرة فى واشنطن.. فيديو وصور

نجا شقيقان عجوزان من الموت بعد عملية إنقاذ دراماتيكية نُقلت جواً بواسطة مروحية بعد أن اصطدمت طائرتهما الصغيرة بمجموعة من الأشجار فى ولاية واشنطن، ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان كايل ألين وشقيقه - 78 و 79 عامًا - خلف عجلة قيادة طائرة سيسنا عندما اصطدمت طائرتهم بالأشجار وسقطت فى وادى سكاجيت بالقرب من بحيرة كافانو.

بوركينا فاسو.. سماع دوى إطلاق نار بالعاصمة وانقطاع البث الحكومى

سمع دوى إطلاق نار فى وقت مبكر من اليوم الجمعة، فى عاصمة بوركينا فاسو، وانقطع البث الحكومي.

"إيان" أحدث مثال.. كيف زاد تغير المناخ من قوة الأعاصير فى السنوات الأخيرة؟

قالت صحيفة واشنطن بوست إنه مع اقتراب الإعصار إيان من ولاية فلوريدا خلال الأيام الماضية، فعل ما فعلته ست عواصف أخرى خلال السنوات الست الماضية مع اقترابها من الولايات المتحدة، وهو أنه اشتد بسرعة.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة بالدورى الإنجليزى.. قمة بين السيتى ويونايتد

تعود منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، مرة أخرى غدا السبت، بعدما توقفت المسابقة الأقوى فى العالم خلال فترة التوقف الدولى، وفقا لأجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى نهاية سبتمبر الجارى.

كارولينا الجنوبية تستعد لوصول إعصار إيان بعد آثاره المدمرة فى فلوريدا

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الإعصار إيان، الذى استعاد قوته مرة أخرى، يضع نصب عينيه على ساحل ولاية كارولينا الجنوبية ومدينة شارلستون التاريخية، حيث تشير التوقعات إلى أن العاصفة ستزداد قوة وتسبب فيضانات بعد أن سبب الإعصار القوى دمارا كارثيا فى فلوريدا، وترك الناس محاصرين فى منازلهم.

كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تجرى تدريبات مضادة للغواصات فى المياه الدولية

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان اليوم الجمعة، تدريبات مضادة للغواصات فى المياه الدولية قبالة بحر اليابان للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وسط تزايد المخاوف من التهديدات التى تشكلها الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على المنطقة.

رسميا.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهى

تستعد المحافظات لبدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمقاهى والمطاعم، وذلك بعد انتهاء العمل أمس الخميس بالمواعيد الصيفية، بحسب قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

يواصل مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، اليوم الجمعة، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، كما يُتيح مكتب التنسيق الفرصة لطلاب الشهادات المعادلة المُستنفذين للرغبات، للتقديم مرة أخرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

الشهر العقارى يوضح طريقة توثيق إقرارات وشروط التبرع بالأعضاء البشرية

عممت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق منشورا على جميع المكاتب، بشأن طريقة توثيق إقرارات التبرع بالأعضاء البشرية فى مكاتب التوثيق، بناء على تكليف المستشار عمر مروان وزير العدل بإعداد المنشور.

تنسيق الدبلومات الفنية.. اليوم آخر موعد للتقدم لتقليل الاغتراب والتحويلات

يغلق موقع التنسيق اليوم الجمعة باب التسجيل ضمن مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)، وذلك بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية، وفيما يلى قواعد التحويل الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية.

الأهلى يخوض مرانا صباحيا اليوم استعدادا لموقعة دورى الأبطال الأفريقى

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مراناً صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، ويحصل اللاعبون على راحة غداً السبت، وفقًا للبرنامج التدريبى قبل ‏استئناف التدريبات من جديد ومواصلة التحضير للمرحلة القادمة.‏

10 مواجهات نارية لا تفوتك فى دورى أبطال أوروبا بعد ختام توقف المنتخبات

تشهد منافسات النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، العديد من المواجهات النارية خلال شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء فترة التوقف الدولى الحالية.