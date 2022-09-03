5 أطعمة طبيعية مضادة للشيخوخة.. منها الجرجير والفلفل الأحمر

كتب - حسام الشقويرى

عندما نضيف الأطعمة التى تحتوى على مضادات الأكسدة والدهون الصحية والماء والعناصر الغذائية الأساسية إلى نظامنا الغذائى سيُظهر ذلك على صحة البشرة، وغالبًا ما يكون الجلد هو الجزء الأول من الجسم الذى يُظهر مشاكل داخلية، ويؤكد الباحثون أن تناول الفاكهة والخضار طريقة أكثر أمانًا وصحة لمحاربة البشرة الباهتة والخطوط الدقيقة، وفقا لما نشره موقع healthline.

فيما يلى 5 من أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة لتغذية جسمك للحصول على توهج يأتي من الداخل.

1 - الجرجير

يعمل الجرجير كمطهر داخلي للجلد ويزيد من الدورة الدموية وتوصيل المعادن مصدر، ما يؤدي إلى تعزيز أكسجة الجلد ومضادات الأكسدة في الجرجير تعمل على تحييد الجذور الضارة، ما يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

2 - الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر محمل بمضادات الأكسدة التي تسود عندما يتعلق الأمر بمكافحة الشيخوخة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي - وهو مفيد لإنتاج الكولاجين، ويحتوى الفلفل الأحمر على مضادات أكسدة قوية تسمى الكاروتينات، وهى أصباغ نباتية مسئولة عن الألوان الزاهية الأحمر والأصفر والبرتقالى التى تراها فى العديد من الفواكه والخضراوات، ولديهم مجموعة متنوعة مضادة للالتهاب وتساعد في حماية الجلدمن أضرار أشعة والسموم البيئية.

3- التوت الأزرق

التوت الأزرق غني بفيتامينات A وC ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التى تتحدى الشيخوخة والتى تسمى الأنثوسيانين، وهذا ما يعطى التوت الأزرق لونه الأزرق العميق والجميل، ومضادات الأكسدة القوية الموجودة فيه تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الشمس والتوتر والتلوث عن طريق تخفيف الاستجابة الالتهابية ومنع فقدان الكولاجين.

4 - السبانخ

السبانخ مرطب للغاية ومليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على تزويد الجسم بالأكسجين وتجديده. كما أنها غنية بما يلي:

الفيتامينات A و C و E و K

المغنيسيوم

حديد الهيم النباتي

لوتين

ويعزز المحتوى العالي من فيتامين C من هذا الأخضر المورق متعدد الاستخدامات إنتاج الكولاجين للحفاظ على بشرة ناعمة وسلسة، وفيتامين أ الذي يوفره قد يعزز الشعر القوي اللامع.

5 - الجوز

تعد العديد من المكسرات (خاصة الجوز) مصدرًا رائعًا لفيتامينE ، والذي قد يساعد في إصلاح أنسجة الجلد، والحفاظ على رطوبة الجلد، وحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والجوز يحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات والتي قد تساعد في:

تقوية أغشية خلايا الجلد

يحمي من أضرار أشعة الشمس

يمنح البشرة إشراقة جميلة من خلال الحفاظ على حاجز الزيت الطبيعي