30 سبتمبر.. آخر موعد لتلقي البحوث بالمؤتمر السنوي الأول لطلاب الدراسات العليا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مجلس إدارة مجلة بنها للعلوم الإنسانية، أن المؤتمر السنوي الأول لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، في الفترة من 19-20 أكتوبر 2022 مستمر في تلقي البحوث العلمية حتى 30 سبتمبر 2022.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يناقش عدد من المحاور هي العلوم التجارية والاقتصادية والعلوم القانونية وعلوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، الدراسات الأدبية واللغوية، علوم التربية الرياضية، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية، وعلوم الفنون وعلوم تكنولوجيا التصاميم.

وأشار الجيزاوي، إلى أن المؤتمر يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان عبدالحق عميد كلية التربية ومقررة المؤتمر، إن جميع البحوث التي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم الإنسانية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها، كما يمكن للاطلاع على محاور المؤتمر.