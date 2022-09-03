يستقبل 18 ألف سائح.. اعرف الحركة الأسبوعية لمطار مرسى علم بداية من اليوم

حصل "اليوم السابع"، على تفاصيل حركة الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، حيث من المقرر أن يستقبل خلال الأسبوع 115 رحلة طيران تقل قرابة 18 ألف راكب على مدار الأسبوع.

وأكدت جداول رحلات الطيران، أن رحلات الطيران التى تصل إلى مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية بين تلك الرحلات 110 رحلات دولية ورحلة داخلية.

وتبين أن السياحة التشيكية فى المقدمة الرحلات الوافدة تليها الرحلات الإيطالية ثم البولندى والألمانى، وأوضحت الجداول أن المطار من المقرر أن يستقبل 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا و21 رحلة إيطالى، و17 من ألمانيا، و36 رحلة تشيكية، و19 رحلة من بولندا و3 سويسرا، و5 داخلية ورحلة من لكسمبورج.