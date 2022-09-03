وكيل صحة دمياط يقود جولة لتفقد مستشفيات المحافظة

دمياط - فريق المحافظات

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بجولة تفقدية استهدفت عددا من مستشفيات المحافظة، إضافة إلى متابعة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الجولة، فحص أقسام العناية المركزة، وكذلك قسمي الطوارئ والاستقبال، كما تفقد وكيل صحة دمياط توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بداخل مستشفيات المحافظة.

وتابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، خلال الجولة التزام الأطباء وأعضاء التمريض بمواعيد العمل والتواجد حسب النوبتجيات.

وأكد وكيل صحة دمياط، أن هناك استعدادات يتم اتخاذها بشأن تنفيذ قوافل فحص المواطنين بالمجان ضمن فاعليات مبادرة " حياة كريمة" والتي ساهمت في تطوير خدمات القطاع وتغطية كافة المناطق النائية بنطاق المحافظة، مشددا على أهمية الالتزام بتعليمات المديرية بشأن تواجد الأطباء وفق جدول النوبتجيات لضمان تقديم الخدمة بالشكل الأمثل للمواطنين على مدار اليوم.



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