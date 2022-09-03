وكيل صحة الشرقية يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي قطار الصالحية

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة لمستشفى فاقوس، لتفقد الحالة الصحية للمصابين، حادث تصادم ميكروباص بقطار الصالحية، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لهم، رافقه فى الزيارة نائب مدير الطب العلاجى، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، ومدير المستشفى.

وأوضح الدكتور خالد فوزى بأن الفرق الطبية بالمستشفى قامت بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، حيث تم اليوم إجراء جراحة عالية الدقة لأحد المصابين، تعانى من كسور متعددة بالحوض، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بقسم العناية المركزة، كما تم إجراء عملية إصلاح كسر بالقدم لمريضة، وتقديم علاج تحفظى لمعالجة شرخ بعظام الحوض، كما قام الفريق الطبى بقسم الجراحة بإجراء عملية استكشاف لأحد المصابين أسفر عن اسئصال للطحال، وعملية استكشاف أخرى لطفلة مصابة بجرح بالفص الأيمن من الكبد وتم تركيب درنقة، وتركيب أنبوب صدرى لها نتيجة إصابتها باسترواح هوائى، هذا بالإضافة لإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة للمريض الذى تم تحويله لمستشفى الزقازيق العام أمس مصابا بارتشاح بالمخ واضطراب بدرجة الوعى، وشرخ بعظمة لوح الكتف، حيث تم حجزه بقسم العناية المركزة تحت العلاج التحفظى.

وقدم القائم بأعمال وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى فاقوس المركزى، ومدير مستشفى الزقازيق العام، وجميع الفرق الطبية بالمستشفيات، وفريق الانتشار بمستشفى أبو حماد، على جهودهم المبذولة لخدمة ودعم مصابى الحادث.

كان وقع حادث اصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفى فاقوس المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم.