وكيل الأزهر يكرم الطالبة الفائزة بتمثيل مصر فى "أولمبياد الألكسو"

كتب ـ لؤى على

كرَّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، بمقر مشيخة الأزهر، الطالبة رقية عمرو محمد عبدالفتاح الصافي، الحاصلة على المركز الأول من بين 600 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في تصفيات المسابقة الدولية " أولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي".

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنَّ البحث العلمي وتطويره هو الأساس لتحقيق النهضة المنشودة في كآفة المجالات، ولا بد من تحفيز أبنائنا من الطلاب للتميز فيه والتعرف على أصوله ومنهجياته السليمة حتى يتمكنوا من أدواته ويسهموا في تحقيق النهضة والتطور المنشود لبلادهم في المستقبل، معبرًا عن تهنئته للطالبة رقية عمرو محمد عبدالفتاح الصافي، لحصولها على المركز الأول على مستوى مصر، في الدورة الثانية من هذه المسابقة الدولية، متمنيًا أن تمثل مصر خير تمثيل في التصفيات النهائية للمسابقة، وناقلا تحيات فضيلة الإمام الأكبر لها ولأسرتها، على ما بذلوه من جهود للفوز بتلك المسابقة.

كانت الطالبة رقية عمرو محمد عبدالفتاح الصافي، الطالبة في الصف الثالث الإعدادي بمعهد فتيات بنها النموذجي، بمنطقة القليوبية الأزهرية، قد حصلت على المركز الأول في تصفيات الدورة الثانية من المسابقة الدولية "أولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهحيات البحث العلمي"، على مستوى مصر من بين 600 طالب وطالبة، وبهذا ستكون وللمرة الأولى ممثلة للأزهر الشريف، ومن ضمن الفريق الذي سيمثل مصر في التصفيات النهائية للمسابقة والتي ستحمل عنوان "المجال الرقمي في خدمة البحث العلمي"، والمقرر إقامتها في تونس في الفترة من 5 – 10 سبتمبر الجاري.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في هذه المسابقة الدولية بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تشجيع اشتراك طلاب الأزهر بكآفة الفاعليات العلمية والثقافية، المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تنمية مهارات البحث العلمي والابتكار، والعمل الجماعي لدى الطلاب، وكانت البداية بالمشاركة في الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة" في فبراير الماضي، تلاها المشاركة في أولمبياد الألكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهحيات البحث العلمي.