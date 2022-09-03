اليوم السابع
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السبت، 03 سبتمبر 2022 12:07 م
أكرم القصاص
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نيوزيلندا تسجل خامس حالة إصابة بجدري القردة

السبت، 03 سبتمبر 2022 12:00 م
نيوزيلندا تسجل خامس حالة إصابة بجدري القردة جدري القردة
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية ، خامس حالة إصابة بمرض جدري القردة في البلاد.

وذكرت الوزارة - حسبما أفاد راديو (نيوزيلندا) اليوم السبت أن الشخص المصاب عاد مؤخرا من الخارج ويخضع حاليا للعزل في منطقة "أوكلاند".

وكانت الوزارة قد أعلنت أنها أوصت وحدات الصحة العامة وعيادات الصحة الجنسية على مدار الأسابيع القليلة الماضية بالمساعدة في تحديد حالات الإصابة المحتملة بالمرض.

يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.

 


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