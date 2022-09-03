اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى ابنة طبيب فوجئ بها ضمن ضحايا حادث أثناء أداء عمله

السبت، 03 سبتمبر 2022 09:50 م
نقابة الأطباء تنعى ابنة طبيب فوجئ بها ضمن ضحايا حادث أثناء أداء عمله نقابة الاطباء
كتبت آية دعبس

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نعت نقابة أطباء مصر، ببالغ الأسى ضحايا حادث قطار الشرقية صباح أمس الجمعة وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
 
كما تقدمت النقابة، بخالص التعازى للدكتور علاء عبد السلام استشاري الجراحة العامة بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية والذي كان يؤدي عمله في طوارئ المستشفى وفوجئ بابنته روان طالبة كلية الطب ضمن ضحايا الحادث وزوجته وابنتيه وابنه ضمن المصابين، إضافة إلى وفاة اثنين وإصابة سبعة جميعهم من عائلته التي كانت تستقل ميكروباص اصطدم به القطار.
 
ودعت الله تعالى أن يتقبل الضحايا عنده من الشهداء ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويلهم الدكتور علاء عبد السلام وأهله الصبر على المصاب الأليم.
 
 
 

نقابة الاطباء

وفاة ابنة طبيب بحادث

طبيب فوجئ بجثة ابنته بحادث



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