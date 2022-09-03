نقابة الأطباء: تسهيلات جديدة لتسجيل المنشآت الطبية وتوصيات لحل مشاكل التراخيص

كتبت ـ آية دعبس

قال الدكتور أحمد على عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إنه تم عرض نموذج إلكتروني في مؤتمر النقابات الفرعية، يتيح للطبيب طلب تسجيل المنشأة الطبية، وإرفاق المستندات دون الاضطرار إلى الحضور للنقابة الفرعية أو النقابة العامة للأطباء، وأضاف: أن هذا النموذج صممته وستنفذه شركة نظم البرمجيات التي أعلنت النقابة العامة عن التعاقد معها مؤخراً، وسيبدأ تنفيذه أول أكتوبر المقبل.

من ناحيته، قال الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت، إنه بالتنسيق مع اللجنة القانونية تم إعداد لائحة موحدة توحد الإجراءات والمستندات والمصاريف الخاصة بتسجيل المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات في جميع المحافظات ويتم إعلانها للأطباء، وأضاف أن هذه اللائحة الموحدة ستوفر على الأطباء معوقات كثيرة وستقضي على وساطة الشركات الخاصة التي وردت من الأطباء شكاوى عديدة ضد بعضها.

وأضاف الدكتور عماد سمير، أن ممثلى النقابات الفرعية فى المؤتمر طلبوا مهلة لعرضها على مجالس النقابات الفرعية واستطلاع رأيها قبل إعلانها على الأطباء، وصدرت عن ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشاكل التسجيل والترخيص للمنشات الطبية الخاصة التوصيات الآتية:

1- مشاهدة عرض نموذج التسجيل عن بعد للمنشآت الطبية والرد على الاستفسارات والملاحظات، وتمت الموافقة عليه.

2- اعرض لائحة إجراءات ومصاريف تسجيل المنشآت الطبية الموحدة على النقابات الفرعية لإبداء رأى المجالس الفرعية فيها ووضع بحد أقصى عشرة أيام.

3- ضرورة مشاركة النقابة العامة للأطباء فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري.

4- التوصية بالاطلاع وتوحيد الاشتراطات مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتى يتم التأسيس طبقاً للاشتراطات بما يعود بالفائدة على الأطباء.

5- مقترح تنشيط الدمغة الطبية عند تجديد الخدمات النقابية.