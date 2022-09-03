اليوم السابع
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نصائح لتوفير استهلاك غسالة الأطباق لخفض فاتورتى المياه والكهرباء

السبت، 03 سبتمبر 2022 07:00 م
نصائح لتوفير استهلاك غسالة الأطباق لخفض فاتورتى المياه والكهرباء غسالة أطباق
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح والإرشادات لترشيد الاستهلاك بغسالة الأطباق وخفض قيمة فاتورتى الكهرباء والمياه فى إطار مبادرة مصلحتك تهمنا بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وهى كالاتى:
 
1. اختيار دورة الغسيل المناسبة لكمية الأطباق.
 
2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.
 
3. الحرص على استغلال المساحات داخل الغسالة ولكن أيضا يفضل عدم التكديس حتى لا نضطر لاعادة الغسيل.
 
4. تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالات الأطباق، مما يساهم في توفير  الكهرباء.
 
5. الحرص على شراء الاجهزة التي يوجد بها ملصق كفاءة الطاقة.

الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء و المياه

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك



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