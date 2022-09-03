نائب محافظ أسوان تتابع استعداد 1460 مدرسة للعام الدراسى الجديد

أسوان - عبد الله صلاح

تابعت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، عدد من المدارس للوقوف على التجهيزات الجارية بها فى إطار الإستعداد المبكر لإستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023.

رافق نائب محافظ أسوان، خلال الجولة عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، فضلاً عن مديرة إدارة أسوان التعليمية غنيمة محمد.

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لنهو الأعمال الجارية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة داخل 780 منشأة تعليمية تضم 1460 مدرسة تمثل مختلف المراحل التعليمية بواقع 10 آلاف و334 فصلا دراسيا سواء من حيث الإنشاء أو الإحلال والتجديد الكلى والجزئى أو رفع الكفاءة أو التوسعات أو الصيانة الشاملة أو البسيطة المدرجة ضمن حياة كريمة أو بالمواقع الأخرى لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات.

وأكدت، أهمية أن يتوازى مع هذه الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير ، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالى والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " أتحضر للأخضر" لتكون مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية لبدء العام الدراسى بشكل راقى يحفز أبنائنا على الجدية والجد والإجتهاد فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن جولة نائب محافظ أسوان شملت تفقد المدرسة الفندقية المتقدمة نظام الخمس سنوات ، ومدارس الشهيد أشرف محمود إبراهيم الإبتدائية وتقسيم الصداقة الإعادادية ، وعلى مبارك للتعليم الأساسى ، بجانب مدرسة الصداقة الثانوية الجديدة ، ومجمع مدارس محمد وعبد الوهاب طاهر رزق ، وأختتمت الجولة بتفقد مدرسة الكسارة للتعليم الأساسى ، لافتاً إلى أن هناك بعض الملاحظات التى رصدتها نائب المحافظ وكلفت بتلافيها على الوجه الأكمل.