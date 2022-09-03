مياه البحيرة تستقبل وفد الاتحاد الأوروبى لمتابعة استثمارات بـ 1.2 مليار جنيه

كتب أحمد حسن

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، زيارة وفد الإتحاد الأوروبى، لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة البحيرة ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والممولة من الإتحاد الأوروبى، والتى بلغ عدد مشروعات البرنامج نحو 12 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه تقريبا وذلك لخدمة أكثر من مليون مواطن بالمحافظة.

وأستعرض المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، جهود الدولة المصرية، فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تمس حياة المواطن البحراوى اليومية بشكل مباشر أثناء أستقباله لوفد الاتحاد الأوروبى، الذى ضم كلا من السيد ارينكو سبيلر والمهندس بابلو مارينا، والسيدة نادرا وجدى.

كما استعرض الموقف التنفيذى مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الإتحاد الأوروبي بنطاق محافظة البحيره، مشيرا أنه تم الانتهاء والإستفادة من عدد 10 مشروعات بمناطق "دمنهور، شبراخيت، المحمودية، وأبوحمص"؛ مما ساهم فى تحسين ضغوط مياه الشرب داخل مدينة دمنهور والتغلب علي مشكلات ضعف ضغط المياه بتلك المناطق، والقضاء علي مشاكل الطفح بشوارع مدينة دمنهور وشبراخيت والمحمودية.

وأشار إلى أن المشروعات المتبقية أوشكت علي الانتهاء بنسب تنفيذ بلغت نحو 95% منها تطوير وزيادة الطاقة الكلية لمحطة معالجة صرف صحى منشية الحرية، وزيادة الطاقه الكلية لمحطة مياه منية السعيد بنسبة 80%.

وأشاد وفد الإتحاد الإوربى باداء الشركة ومستوى تنفيذ المشروعات بنطاق محافظة البحيرة وفقا للمواصفات العالمية والإلتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والآثار الإيجابية الواضحه في تحسين الخدمات من مياه الشرب والصرف الصحي.