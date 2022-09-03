ميادين وزراعات وأعمال فنية.. استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ (صور)

جنوب سيناء_ ياسر عامر

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية تفقدية صباح اليوم، تفقد خلالها العمل بإنشاء الميادين التي تصل لعدد 13 ميدانا رئيسيا وفرعيا، يشمل العمل بالميادين أعمال مساحات خضراء، وتجميل وأعمال إنارة ليلية، ونافورات مائية، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير أيقونة السلام وميدان السلام.

ورافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الجهاز التنفيذي للمدينة، وممثلي الشركات المنفذة.

وأشاد المحافظ خلال الجولة بالأعمال الفنية أمام مطار شرم الشيخ، والهوية البصرية، في إطار الترويج السياحي للمدينة، وطالب بنشر تلك الأعمال بعد من الميادين والمناطق بشرم الشيخ.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال التجميل أمام الفنادق بطريق المنتزه بشرم الشيخ ، مشددا علي سرعة الانتهاء من أعمال التشجير والزراعات بمعرفة مالكي الفنادق بالمنطقة كل في نطاق فندقه، مطالبا بالالتزام بنموذج واحد لأعمال التجميل يتماشى مع أعمال الزراعات ونشر المساحات الخضراء بالمدينة ضمن تحول المدينة للأخضر وفي اطار الاستعداد لاستضافة المدينة لمؤتمر تغير المناخ.