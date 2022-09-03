معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الثالثة

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة بدأت اليوم السبت 3 سبتمبر وحتى الأربعاء 7 سبتمبر في استقبال طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة، وبحد أدنى 205 لجميع الشعب والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أنه يتم تقديم الدعم الفني للطلاب من خلال مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب على تسجيل رغبات التنسيق بصورة صحيحة .

وأكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جاهزية معامل التنسيق لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة حيث تم تخصيص معملي التطوير 1،2 بمقر الجامعة بقنا والمجهزان بعدد 38 جهاز حاسب آلي، ومعمل حاسب آلي مجهز بعدد 20 جهاز بكلية التربية بالغردقة.