اليوم السابع
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السبت، 03 سبتمبر 2022 01:55 م
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مصرع عامل سقط من أعلى ونش أثناء عمله في مصنع بالفيوم

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:44 م
مصرع عامل سقط من أعلى ونش أثناء عمله في مصنع بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى ونش في منطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث مصرع عامل بمصنع كرتون، في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وتبين أن عاملا بالمصنع سقط من أعلى ونش وتوفي علي الفور وتم نقل الجثة الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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