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مصرع طفلة صدمها توك توك على طريق منشأة القناطر

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:41 م
مصرع طفلة صدمها توك توك على طريق منشأة القناطر مصرع طفلة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقيت طفلة مصرعها، بعدما صدمها "توك توك" على طريق منشأة القناطر، وتم نقل المتوفية إلى المستشفى. وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفٍ بطريق منشأة القناطر شمال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه اصطدام دراجة نارية "توك توك" بطفلة ونتج عن الحادث مصرعها متأثرة بإصابتها جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة.
 
فيما تحفظت القوات على السائق والدراجة النارية المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
 
 
 

امن الجيزة

حادث مروري

اخبار الحوادث

مصرع طفلة



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