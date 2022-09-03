اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق طنطا السنطة بالغربية

السبت، 03 سبتمبر 2022 10:47 ص
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق طنطا السنطة بالغربية حادث تصادم - صورة ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد مدخل قرية شبرا قاص مركز السنطة بمحافظة الغربية، مصرع شخص وإصابة آخر، إثر تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي وتوك توك. وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار  مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا السنطة.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي وتوك توك واسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة آخر باصابات متفرقة، تحرر محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مدير امن الغربية

السنطة

حوادث الطرق

قرية شبرا قاص بالسنطة



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